Så spelas Stanley Cup-slutspelet

Eastern Conference

Washington Capitals–Toronto Maple Leafs

Match 1: Torsdag den 13 april, 01.00. Verizon Center, Washington.

Match 2: Lördag den 15 april, 01.00. Verizon Center, Washington. V

Match 3: Måndag den 17 april, 01.00. Air Canada Center, Toronto.

Match 4: Onsdag den 19 april, 01.00. Air Canada Center, Toronto.

*Match 5: Fredag den 21 april, tid ej fastställd. Verizon Center, Washington.

*Match 6: Söndag den 23 april, tid ej fastställd. Air Canada Center, Toronto.

*Match 7: Tisdag den 25 april, tid ej fastställd. Verizon Center, Washington

Pittsburgh Penguins–Columbus Blue Jackets

Match 1: Onsdag den 12 april, 01.30. PPG Paints Arena, Pittsburgh.

Match 2: Fredag den 14 april, 01.00. PPG Paints Arena, Pittsburgh.

Match 3: Söndag den 16 april, 00.00. Nationwide Arena, Columbus.

Match 4: Tisdag den 18 april, 01.30. Nationwide Arena, Columbus.

*Match 5: Torsdag den 20 april, tid ej fastställd. PPG Paints Arena, Pittsburgh.

*Match 6: Söndag den 23 april, tid ej fastställd. Nationwide Arena, Columbus.

*Match 7: Tisdag den 25 april, tid ej fastställd. PPG Paints Arena, Pittsburgh.

Montreal Canadiens–New York Rangers

Match 1: Onsdag den 12 april, 01.00. Bell Centre, Montreal.

Match 2: Fredag den 14 april, 01.00. Bell Centre, Montreal.

Match 3: Söndag den 16 april, 01.00. Madison Square Garden, New York.

Match 4: Tisdag den 18 april, 01.00. Madison Square Garden, New York.

*Match 5: Torsdag den 20 april, tid ej fastställd. Bell Centre, Montreal.

*Match 6: Lördag den 22 april, tid ej fastställd. Madison Square Garden, New York.

*Match 7: Måndag den 24 april, tid ej fastställd. Bell Centre, Montreal.

Ottawa Senators–Boston Bruins

Match 1: Onsdag den 12 april, 01.00. Canadian Tire Center, Ottawa.

Match 2: Lördag den 15 april, 21.00. Canadian Tire Center, Ottawa.

Match 3: Måndag den 17 april, 01.00. TD Garden, Boston.

Match 4: Onsdag den 19 april, 01.30. TD Garden, Boston.

*Match 5: Fredag den 21 april, tid ej fastställd. Canadian Tire Center, Ottawa.

*Match 6: Söndag den 23 april, tid ej fastställd. TD Garden, Boston.

*Match 7: Onsdag den 26 april, tid ej fastställd. Canadian Tire Center, Ottawa.

Western Conference

Chicago Blackhawks–Nashville Predators

Match 1: Torsdag den 13 april, 02.00. United Center, Chicago.

Match 2: Lördag den 15 april, 02.00. United Center, Chicago.

Match 3: Måndag den 17 april, 03.30. Bridgestone Arena, Nashville.

Match 4: Torsdag den 20 april, tid ej fastställd. Bridgestone Arena, Nashville.

*Match 5: Lördag den 22 april, tid ej fastställd. United Center, Chicago.

*Match 6: Måndag den 24 april, tid ej fastställd. Bridgestone Arena, Nashville.

*Match 7: Onsdag den 26 april, tid ej fastställd. United Center, Chicago.

Minnesota Wild–St Louis Blues

Match 1: Onsdag den 12 april, 03.30. Xcel Energy Center, St Paul.

Match 2: Fredag den 14 april, 02.00. Xcel Energy Center, St Paul.

Match 3: Söndag den 16 april, 21.00. Scottrade Center, St Louis.

Match 4: Onsdag den 19 april, 03.30. Scottrade Center, St Louis.

*Match 5: Lördag den 22 april, tid ej fastställd. Xcel Energy Center, St Paul.

*Match 6: Måndag den 24 april, tid ej fastställd. Scottrade Center, St Louis.

*Match 7: Onsdag den 26 april, tid ej fastställd. Xcel Energy Center, St Paul.

Anaheim Ducks–Calgary Flames

Match 1: Torsdag den 13 april, 04.30. Honda Center, Anaheim.

Match 2: Lördag den 15 april, 04.30. Honda Center, Anaheim.

Match 3: Måndag den 17 april, 04.00. Scotiabank Saddledome, Calgary.

Match 4: Onsdag den 19 april, 04.00. Scotiabank Saddledome, Calgary.

*Match 5: Fredag den 21 april, tid ej fastställd. Honda Center, Anaheim.

*Match 6: Söndag den 23 april, tid ej fastställd. Scotiabank Saddledome, Calgary.

*Match 7: Tisdag den 25 april, tid ej fastställd. Honda Center, Anaheim.

Edmonton Oilers–San Jose Sharks

Match 1: Onsdag den 12 april, 04.00. Rogers Place, Edmonton.

Match 2: Fredag den 14 april, 04.30. Rogers Place, Edmonton.

Match 3: Söndag den 16 april, 04.00. SAP Center, San Jose.

Match 4: Tisdag den 18 april, 04.00. SAP Center, San Jose.

*Match 5: Torsdag den 20 april, tid ej fastställd. Rogers Place, Edmonton.

*Match 6: Lördag den 22 april, tid ej fastställd. SAP Center, San Jose.

*Match 7: Måndag den 24 april, tid ej fastställd. Rogers Place, Edmonton.