Drömmål när Skellefteå tog femte raka

Henrik Hetta dundrade in 1–0 i den första perioden.

– Jag ser att ”Mackan” (Pettersson) försöker dumpa först, de blir lite ställda där. Han skymmer sin egen målvakt, skönt att se den gå in, säger Hetta till C More.

Sedan var det dags för drömmålet i mittperioden.

Bud Holloway, spelade ner till Emil Djuse, som i sin tur hittade Pär Lindholm på andra sidan. Under tiden hade Holloway hittat en yta framför kassen och hade öppet mål när han fick passningen från Lindholm.

– Jag försökte bara komma tillbaka framför mål så fort jag kunde och ha klubben på isen, säger Holloway till C More.

Segern blev till slut komfortabel för Skellefteå. Tyngre för Brynäs som förlorade sin femte raka SHL-match.