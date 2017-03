HV71 lyfter till andraplats efter klar seger

– Vi höll ihop bra och spelade den hockeyn vi ska göra. Vi gjorde det riktigt bra i dag, säger HV71:s tvåmålsskytt Ted Brithén till C More.

HV71 bjöd aldrig in ett formsvagt Karlskrona i matchen. Det dröjde inte länge förrän Ted Brithén fick läge centralt på isen och tryckte in 1-0 för bortalaget. Karlskrona växte in i matchen, men hade inte kvalité för att skapa målchanser. Det hade bortalaget och med tre minuter kvar av första perioden styrde Mattias Tedenby in 2-0.

– Vi visade upp ett bra tålamod och följde vår game plan. Det var skönt att få in pucken i mål i powerplay, säger Brithén till C More.

Oväntad reducering

Jönköpingslaget fortsatte i andra, där laget slutade i första - med en stark offensiv. Brithén var tidigt nära att utöka ledningen, men brände sin chans. Några minuter senare överraskade i stället Mattias Karlsson med ett avslut utifrån och reducerade till 1-2 för Karlskrona.

– Det var mycket bättre spel i andra än i första. Vi gjorde dock fortfarande mycket misstag. Jag hade först ingen aning om att pucken gick in, då jag låg däckad efter en smäll, skrattar Karlskrona-backen Mattias Karlsson.

HV punkterar matchen

Det dröjde inte länge förrän bortalaget hade stängt matchen igen. I inledningen av tredje perioden klev Erik Christensen fram och petade in 3-1 i mål efter fint förarbete från Kevin Stenlund. Karlskrona hämtade sig inte från det och släppte in ytterligare två mål innan matchen var över. Då betydde inte tröstmålet till 4-2 någonting för hemmalaget.

– Vi ser varje match som en ny utmaning. Det är tre matcher kvar som vi ska göra på bästa sätt. Vi ska göra det för att komma in med en go känsla till slutspelet, säger Brithén till C More.

HV71 tar sålunda ett kliv uppåt i tabellen till andraplats, vilket innebär hemmafördel i slutspelet. Det får laget försöka bevaka med tre matcher kvar i grundserien. För Karlskronas del fortsätter kampen för att hålla sig ovanför slutspelssträcket.