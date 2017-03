Malmö slog ut SHL-ettan – klart för semi

Malmö är klart för semifinal för första gången på 16 år, lika länge som det är sedan de var i slutspelet. Slutet blev dramatiskt. Växjö fick ett jätteläge att kvittera i slutet, när Stefan Warg blev utvisad och smålänningarna fick spela sex man mot fyra i dryga 20 sekunder.

Men Malmö höll undan och slog ut seriesegrarna. Malmö som slutade åtta i grundserien visade att ”serielunk” och slutspel är två helt olika saker.

”Ville vinna för fansen – men inte klara än”

Matchhjälte för skåningarna blev ingen mindre än Rhett Rakhshani – tidigare guldhjälte hos Växjö våren 2015.

– Redan när jag åkte ut på introt, så stod man där och sög in stämningen. Vi ville vinna för fansen, de är fantastiska. Men vi är inte klara än, säger Rakhshani till C More.

Lagkamraten Robin Alvarez var återigen en av skåningarnas mest framträdande spelare, och hyllade även han hemmapubliken.

– Det var helt grymt, de har varit helt underbara i de två sista hemmamatcherna. Det är ett fantastiskt tryck, säger Alvarez till C More.

Han tror också att chansen finns att även rubba HV71. Tvåa i grundserien.

– Vi får inte vara nöjda nu. Kan vi spela på som vi har gjort så finns chansen även mot HV, säger Alvarez till C More.

Växjös coach: ”Grymt besviken”

Växjö-coachen Sam Hallam var av naturliga skäl inte lika nöjd.

– Jag är grymt besviken, och är nog mest besviken över att jag inte har lyckats preppa laget för att vara redo för striden där ute. Jag tycker Malmö var starkare än oss där, säger Sam Hallam till C More.