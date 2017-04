JUST NU: HV71:s sekundsmäll kan knäcka Brynäs

HV71 fick en riktigt drömstart på matchen. Simon Önerud kom in i zon, fick en pass från bakom mål, vred runt och satte dit pucken intill stolpen. Hela arenan exploderade i ett glädjerus. Frågan är om inte målvakten Felix Sandström, som hade fritt synfält, borde ha varit på den pucken.



Sen kom nästa mål. Sandström såg inte Adam Almquists skott från blålinjen som tog i ribban, pucken studsade ner framför Ted Brithén som petade in 2-0 för hemmalaget. En kalldusch för Brynäs som jobbat sig in i matchen.

”Skönt att bidra”

– Jag skickade in den från blå. Det är skönt att bidra, säger backen till C More.

Men Brynäs skulle få in ett mål. Med bara 28 sekunder kvar av perioden reducerade Oskar Lindblom i powerplay. Pucken studsade runt innan 20-årige talangen letade fram den och petade in 2-1.

– Väldigt skönt att få in den innan periodpausen. Vi kom inte alls upp i nivå och har spelat flera matcher i rad. Det var lite trögt, men kändes bättre och bättre ju längre perioden gick, säger han till kanalen.

Drömmål av HV71

I andra gasade HV71. Mattias Tedenby fick pucken efter Anton Bengtssons soloåkning, rundade själv Brynäs-backarna och lade in 3-1 i mitten på andra perioden. Ett riktigt vackert mål som var hans första i slutspelet.



Men med drygt elva minuter kvar att spela reducerade gästerna igen. Linus Ölund satte dit 3-2 med ett hårt skott från nära håll och finalen fick nerv. Då klev Christoffer Törngren fram och satte dit en retur bara 16 sekunder senare. Brynäs hade sen en styrning i stolpen i powerplay, utan lycka.

Texten uppdateras.