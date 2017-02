Svensken övertidshjälte i derby

I natt spelades "The Battle of the Hudson River" – derbyt mellan rivalerna New York Rangers och New Jersey Devils – och det blev en svensk som fällde avgörandet.

Mika Zibanejad, som bröt benet i början av säsongen och som gjorde comeback så sent som för en och en halv månad sen, blev övertidshjälte när han retfullt enkelt hittade luckan mellan benen på Cory Schneider i Devils-målet med sitt 4-3.

Mika Zibanejad fakes a shot, then goes five-hole on Cory Schneider for the @NYRangers' @SUBWAYCanada OT-winner. pic.twitter.com/T921Uw7oWV — Sportsnet (@Sportsnet) 26 februari 2017

– Jag försöker ta en match i taget just nu. Jag försöker fokusera på att laget ska vinna och att jag ska hitta tillbaka till där jag var, säger övertidshjälten till NHL.com.

Zibanejads två poäng betyder att han nu gjort 24 poäng på 36 matcher och för Rangers del betyder det att laget behåller sin trejdeplats i Metropolitan divison.

Även Oscar Lindberg och Jesper Fast registrerade varsin poäng.

***

Colorados säsong har varit urusel men nu börja det sakta se lite bättre ut – även om säsongen redan är över. Även Gabriel Landeskog ser ut att gå en bättre vår till mötes. I natt stod han för tre poäng när Colorado besegrade Buffalo hemma i Pepsi Center och med det har han gjort 26 poäng på 50 matcher.

***

Alexander Wennberg nådde en målstolpe när han inatt gjorde sin 40:e assist och 50:e poäng för säsongen. TWennberg har varit ett av de största svenska utropstecknen den här säsongen och ligger just nu på tredje plats i den svensk poängligan.

– Det är väldigt kul att med 50 poäng, säger Wennberg till AB.