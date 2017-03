Taekwondostjärnan: ”SOK är så oproffsiga”

– Det är jättesorgligt att de drar in mitt stöd. De vet att jag satsar på detta under heltid och har gjort det sedan gymnasiet. Och att de sedan gör det utan en förvarning. Det känns inte som SOK ska kunna vara så oproffsiga. SOK ska ju stötta och ge oss aktiva bättre förutsättningar. Drar de in stödet så blir ju effekten den raka motsatsen, säger hon till tidningen.

Johansson berättar hur hon började höra av sig till SOK när pengarna slutade komma. Efter flera veckor fick hon ett svar via mejl där de skrev att det berodde på strul med Taekwondoförbundet. Ett förbund som har skakats av skandaler under de senaste åren.