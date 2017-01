Algotsson bästa svenska på konståknings-EM

Damernas fria program i tjeckiska Ostrava pågår, men båda svenskorna har gjort sina åk och lyckats väl på isen. Men Algotsson, Solna Konståkning, samlade ihop 103,28 poäng mot Helgessons 98,93 och gick förbi i sammandraget.

Tibro-åkaren Helgesson, som denna säsong flyttat till Toronto för att förbättra sin teknik, fick en bra start när hon satte trehoppskombinationen. Men hon tvingades kliva ur sin trippel salchow och något hopp var inte helt runt. Det kostade poäng i ett annars väl genomfört program, med fina stegsekvenser. 23-åringen verkade ändå nöjd efter sitt åk, och fyrade av ett stort leende när musiken tonade ut.

Matilda Algotsson åkte till musik från Benny Andersson, You have to be there från Kristina från Duvemåla, och tolkade den dramatiska och dynamiska musiken väl. Hon attackerade i hoppen hade fina piruetter, med både bra positioner och hög fart. Även hon klev dock ur sin trippel salchow och hade dessutom en hand i isen.

Vid EM-debuten i fjol slutade Matilda Algotsson på 13:e plats. Joshi Helgesson knep då en niondeplats. I skrivande stund kan de som sämst bli 13:e respektive 14:e i finalen.

Efter kortprogrammet låg Joshi Helgesson på 13:e plats och Algotsson på 18:e.



Texten uppdateras.