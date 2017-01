Ekström får chansen att försvara VM-titeln

2016 blev ett rallycross-år för Sverige av sällan skådat slag. Mattias Ekström tog hem hela VM-serien sedan han säkrat titeln på Estering utanför Hamburg. Han fick sedan sällskap på VM-pallen av Johan Kristoffersson som säkrade andraplatsen i sista deltävlingen i Argentina.

Ekström finansierade sin satsning på rallycross-VM 2016 via sitt egna EKS-stall, och var under fjolåret tveksam till om han skulle kunna försvara sitt VM-guld under 2017 med tanke på den ekonomiska biten.

Men nu har Ekström fått positiva nyheter. Han kommer under 2017 få fabriksstöd av Audi som gör en stor satsning på både förar- och teammästerskapet.

”Nödvändigt för Ekström”

– Väldigt roligt och välkommet att få förtroendet och hjälpen av Audi nu när nivån i VM fortsätter att stiga, säger Ekström till SVT Sport.

SVT Sports motorexpert Jonas Kruse är glad över Audis besked.

– Det var nödvändigt för Ekström att få fabriksstöd, speciellt med tanke på Volkswagen som nu har både Petter Solberg och Johan Kristoffersson i teamet. Ska Ekström ha en chans där måste han ha ett fabriksteam bakom sig.

– Han behöver också en teamkamrat av rang för att ha en chans i teammästerskapet som är viktigt för Audi.