Svenska toppchanser direkt i rallycross-VM

Johan Kristoffersson, regerande världsmästaren Mattias Ekström och de båda bröderna Timmy och Kenny Hansen är alla med i racet när kvaltävlingarna avslutas under söndagen, och förhoppningsvis är de också långt framme när finalerna avgörs under söndagseftermiddagen.

– Overall är det en bra dag, sa Johan Kristoffersson till SVT Sport, som var snabbast i det första kvalet på lördagen.

Bättre väder på gång

Under lördagen blev förutsättningarna lite chansartade på grund av regn som gjorde banan i Barcelona svårkörd. Bättre väder spås komma in under söndagen.

– Vi får se vad som händer, men jag var snabbast på det torra underlaget i dag, så jag hoppas kunna hålla uppe varvtiderna även i morgon, säger Johan Kristoffersson.

SVT sänder direkt från rallycross-VM med start klockan 14:00 i SVT2.