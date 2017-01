SVT:s expert om dödsolyckan: ”Svårt att skydda sig mot”

Det var sent på torsdagskvällen som Hayden Paddon kraschade in i en bergvägg och en åskådare omkom. Enligt uppgifter till SVT kom nämligen den åskådaren väldigt sent till platsen.

– Man har föråkarbilar som ska kolla säkerheten på plats, den sista kommer kanske tio minuter innan startfältet kommer. Man har funktionärer som ska se till att publiken står på rätt ställe. Men kommer man i sista sekunden och ställer sig på ett dumt ställe – det är väldigt svårt att skydda sig mot den typen av olycka. Det är svårt att hinna få bort den på kanske en minut eller fem minuter.

Enligt Kruse var åskådaren chanslös på den plats han ställt sig.

– Av de bilder jag sett står personen på helt fel ställe. Det är en ytterkurva, han har en bergvägg bakom sig och kan inte ta sig någonstans. Det är is på det här stället och föraren gör en missbedömning och olyckan är ett faktum, säger Kruse.

Som en följd av dödsolyckan skärper Svenska rallyt säkerhetsarbetet.