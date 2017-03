Kälkhockey-stjärnan VM-laddar med bodybuilding

Sverige ska spela VM i kälkhockey i mitten av april, med förhoppningen att bli åtminstone sexa och därmed direktkvala till nästa års Paralympics. En av spelarna som det hänger på är den 23-årige anfallaren Per Kasperi som trots sin unga ålder har varit med länge, han debuterade i Paralympics redan 2010 när han var 16 år.

SVT Sport var med honom under en dag när han tränade kälkhockey med ståendespelare – SDE:s tioåringar i Stocksund – och dessutom körde tuff styrketräning. Per Kasperi har till och med tävlat i bodybuilding, möjligen som den ende rullstolsburne i Sverige just nu. Och Kasperi som är född med ryggmärgsbråck har upptäckt nya saker om sig själv via styrketräningen.

– När jag märker att mina ben blir starkare och starkare och jag får bättre känsel så sporrar det mig att fortsätta.

Så du menar att du kan kan öva upp känseln, trots din medfödda skada?

– Ja, tydligen, skrattar Per Kasperi.

Visste du inte om det?

– Nej, om jag ska vara ärlig hade jag inte tänkt så hela livet.

Och vad ger styrketräningen kälkhockeyn?

– Jag märker att jag blir starkare i hela kroppen av att träna ben, just för att det är så stora muskelgrupper.