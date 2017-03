31 mars: Detta hände i natt

RIDSPORT: Drömstart för von Eckermann i världscupfinalen

Felfri och näst snabbast; Henrik von Eckermann gav sig själv en perfekt start i världscupfinalen i Omaha i natt.

TENNIS: Federer vände i tiebreak – kan möta Nadal igen

Roger Federer vände i natt 4-6 i tiebreak mot Tomas Berdych till vinst. Nu väntar semifinal och ett nytt möjligt gigantmöte mot Rafael Nadal i finalen i Miami Open.

GOLF: Vind stoppade årets första major

Anna Nordqvist och Pernilla Lindberg skaffade sig fina utgångslägen under första dagens spel i ANA Inspiration. Bägge svenskor gick runt på 70 slag under torsdagen, två under par – innan tävlingen fick avbrytas på grund av starka vindar.