All In felfri i sin comeback

De gjorde comeback i italienska Arezzo, på en bana över hinder på 1,30. En betydligt lägre klass än vanligt och bara början på vägen tillbaka till stora arenor och mästerskap. Ändå har många väntat ivrigt på att få se dem tillbaka på tävlingsbanan och intresset från ridsportvärlden har varit stort.

– Han har en stor fanclub, det märks verkligen. Det är ju så klart kul att så många tycker om honom och det känns skönt med stödet, säger Peder Fredricson till SVT Sport.

Känslan viktigast

Fredricson och All In slutade på tionde plats av 80 startande men resultatet var inte i fokus i dagens klass. Som SVT Sport tidigare rapporterat om har ekipaget inte tävlat sedan början på oktober och sedan dess har All In opererats, och haft en lång period av rehabilitering. Dagens klass var starten på resan mot EM på hemmaplan i Göteborg i augusti

– Det är ju så långt från det vi kommer att behöva göra framöver så viktigast var ju att få en bra start.

Kändes det som du hade hoppats?

– Ja men det tycker jag, helt enligt plan, säger Peder Fredricson.

Troligen väntar en ny klass redan på söndag. Och sedan vila en vecka innan nya tävlingar på samma plats nästa vecka. Denna gång på gräsbana.

Förbundskaptenens häst till Fredricson

Det är inte bara All In som är med i Arezzo utan också flera andra hästar i Fredricsons stall. Christian K gör fortsatt fina rundor och också nya hästen Vincero.

Vincero tävlades tidigare av förbundskapten Henrik Ankarcrona och ägs av Ulla Ek.

– Känns bra än så länge, han är med här nu och sen får vi se vart det tar vägen, säger Fredricson.

Henrik Ankarcrona är på plats i Omha under världscupfinalen men gläds över Peders resultat i tävlingscomebacken med All In och den svenska förbundskaptenen tror att Vincereo och Peder är en bra duo.

– Jag tror att dom har alla förutsättningar att göra bra grejer tillsammans. Vincero gick från klarhet till klarhet under förra året på de tävlingar vi ställde upp i. Det blir spännande att se hans fortsatta utveckling nu med Peder, säger Henrik Ankarcrona till SVT Sport.

Tippat Henrik topp

När SVT Sport tidigare bad Peder Fredricson tippa sin topptrio i världscupfinalen höll han landslagskompisen Henrik von Eckermann som sin favorit. OS-silvermedaljören följer Henrik finaläventyr från Italien och var imponerad av starten.

– Han såg grymt stark ut, riktigt kul och imponerande, säger Fredricson till SVT Sport.