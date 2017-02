Clarimo skadad - missar Göteborg Horse Show

Det är samma typ av skada som Casall Ask drabbades av inför finalen vid OS i London 2012, men något lindrigare. Det finns inget öppet sår men området strax ovanför hoven är svullet och ömmar när han rids.

– Det är inget allvarligt och verkligen otur att det hände just nu, men planen är att rida honom i Paris om ett par veckor, säger Rolf-Göran Bengtsson till SVT Sport.

Positiv utveckling

Clarimo vann Grand Prix i Falsterbo sommaren 2016 och har fortsatt fina resultat sedan dess. Tanken var att Clarimo skulle tävlat under torsdagens och fredagens klasser i Göteborg, vid sidan av Casall Ask och Unita Ask.

– Sedan segern i Falsterbo har han utvecklats en hel del och är stabilare än tidigare. Jag hade sett fram emot att få rida honom här, säger Bengtsson.

Tillsammans med OS-hästen Unita Ask är han alltså en tänkbar häst för sommarens EM på hemmplan i Göteborg, något som inte bör påverkas av skadan han nu fått.

– Den långsiktiga planen påverkas inte av det här, säger RGB.