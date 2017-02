Rögle tog femte raka segern

Rögle var uträknat. Nu är de laget som alla fruktar i bottenstriden. Allra helst Örebro.

Mot Linköping tog de initiativet och gick fram till 2-0 innan LHC vaknade till, och gick också i fatt till 2-2 i den tredje perioden.

Collberg matchhjälte

Efter oavgjort vid full tid följde en mållös förlängning, innan hemmalaget kunde avgöra på straffar. Sebastian Collberg blev matchhjälte för hemmalaget när han prickade in pucken bakom LHC-målvakten Markus Högberg. När sedan Linköpings Ken Andre Olimb missade östgötarnas efterföljande straff var segern i hamn för Rögle.

– Jag har lagt en del straffar på honom på olika landslagsläger och så, men just den här har jag nog aldrig lagt på honom och den funkade i dag, säger Sebastian Collberg till C More.

Helt plötsligt har Rögle chansen att klara sig kvar i SHL, när sju omgångar återstår.

– Vi hoppas kunna klara det, vi har trott på det hela tiden, och ska kriga in i slutet, säger Sebastian Collberg till C More.