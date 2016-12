Kvitova kan röra på fingrarna

Detta trots att senor i samtliga fingrar i spelhanden, den vänstra, skars av, liksom två nerver.

– Det spelar ingen roll hur lång tid det tar att spela igen; Om det tar ett halvår, eller ett år eller hur lång tid det nu tar, säger hon leende till Reuters vid en pressträff i Prag. Attacken ägde rum i Prostejov 260 km österut, där det finns ett tenniscentrum och hon har en bostad. Annars bor hon i Monaco av skatteskäl.

Hon opererades under fyra timmar på tisdagen och kunde röra på fingrarna i går:

– Det var den bästa julklappen.

Gärningsmannen fortfarande på fri fot

Gärningsmannen tog sig in i lägenheten i arbetsoverall under förevändning att han skulle läsa av elmätaren och hamnade i tumult med Kvitova som försökte skydda sig. Han fick med sig 1 500 kronor och är ännu på fri fot. Polisen tror att intrånget var slumpmässigt utfört och inte hängde ihop med att Kvitova är en välbetald tennisstjärna som spelat in mer än 100 miljoner kronor.

Kvitova får inte belasta vänsterhanden eller bära någonting i den på tre månader. Läkarna tror att det tar runt ett halvår innan hon kan göra comeback på tennisbanan igen.