Extremkusken har travet som livsstil

12000 mil per år i backspegeln

Under förra året körde han mer än 2300 lopp och vann drygt en seger per dag i snitt. Tävlingslivet går i raketfart för Sveriges meste travkusk Ulf Ohlsson, och SVT Sport följde honom under en hektisk tävlingsdag.