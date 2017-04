Klarade jag Vasaloppet på 9 mil så är väl 30 mils cykling inga problem. Är dock inte lika säker på det längre 😬 För här kommer resultatet efter min första cykeltur på väldigt länge 🚴🏽

A post shared by Stephan Wilson ⛷ SVT Sport (@stephan_wilson) on Apr 6, 2017 at 1:49am PDT