”Aldrig åkt en tuffare bana”

Nkvo, våren nærmer seg 🙏 Simen sjekker løypene og stavfeste 🎿❄☃ #bnbank #multiconsult #swix_sport #blizeyewear #vismaskiclassics #reistadløpet #puddertilpungen

A post shared by Team BN Bank (@teambnbank) on Mar 30, 2017 at 7:26am PDT