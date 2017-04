Byggmark lägger av

Byggis out. Jag känner mig otroligt stolt över min karriär. Första världscuptävlingen är 12 år sedan och 10 år på högsta nivå i denna underbara idrott. Tyvärr har allting ett slut. Det har både varit ett svårt och ett lätt beslut men oavsett så känns det rätt. Man blir ganska sentimental efter ett sånt här beslut, dom minnen jag fått uppleva under den här resan har varit väldigt häftiga. Det finns en uppsjö med folk jag skulle vilja tacka för all hjälp och stöttning jag haft genom livet och min karriär. Först och främst är det min familj som slitit för min idrott, Uno, Karin, och Jon, min vackra fästmö Michaela och våra barn. Alla mina fans, tv-tittare som stöttat och alla som har skickat peppande brev, mail och sms. Alla sponsorer jag haft genom åren både privat och i landslaget. Alla grymma lagkamrater jag haft, Skidförbundet som gett mig de möjligheter jag behövt för att prestera på topp, min manager Lasse Kjällberg, och sist men inte minst mina vänner. Nu för min del kommer det så klart bli en riktningsförändring i livet där jag ska bygga upp nya mål och en ny karriär. Jag ser fram emot det! Tack för mig /Jens

A post shared by Jens Byggmark (@jensbyggmark) on Apr 6, 2017 at 1:00am PDT