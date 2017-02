Skidskyttecirkusen... hur många gånger har du inte hört det uttryckte och sett framför dig den där stora, härliga familjen som likt en cirkus åker från plats till plats, som med glädje och kamplusta lockar man ur huse och fyller läktare med sång och gamman. Skidskyttecirkusen. Familjen. De som bor tillsammans, tävlar tillsammans, faktiskt nästan lever tillsammans stora delar av året.

Just det där är ju så väldigt speciellt med skidskytte, att de är så nära varandra, de aktiva och folket omkring dem. Det är inte som i alpint där vissa bara kör super-G och andra bara slalom. Här åker alla allt – alltid. Från december till april, vecka ut och vecka in, nära nära i små alpbyar. Skidskyttarna kan varandra. De känner varandra. Särskilt de som varit med ett tag, och det är den detaljen som gör Martin Fourcades agerande den här vintern så extraordinärt.

Martin Fourcade, giganternas gigant, satte ner foten redan i december när Wada-rapporten som pekade ut 31 ryska skidskyttar kom. Världscupledaren hotade med bojkott, han tvingade det internationella skidskytteförbundet, IBU, till ett extra styrelsemöte och till en extra kongress, i förlängningen var det hans initiativ som gjorde att Tuymen härom dagen fråntogs VM 2021. Det enda han inte lyckats med, fram till i dag, är det som egentligen varit hans mål hela tiden – att stoppa de ryska åkarna från att åka VM. Det finns inte tillräckliga bevis för ett sådant beslut enligt IBU, alltså är Ryssland på plats i Hochfilzen, de tog brons efter Frankrike i gårdagens stafett och här någonstans rann bägaren liksom över – för både Fourcade och hans ryska medtävlare.

För att förstå det måste vi återgå till den där familjen, till närheten åkarna emellan, för det Martin Fourcade gjort den här vintern är så mycket större än att bara kriga mot några perifera makthavare i kostym i ett förbund. Han har bedrivit en kamp mot människor han träffar varje dag, och det, säga vad man vill, är en handling som kräver mod.

Jag tror att ganska få av oss skulle säga till kollegan vi tycker drar ner företaget att jag vill inte att du ska vara här, jag tänker jobba på att få bort dig och sedan målmedvetet göra just det, trots att ni ska träffa varandra vid kaffemaskinen varenda dag. Till sist skulle stämningen bli olidligt skev och jobbig, du skulle kanske anklagas för mobbing, din kollega skulle kanske ge dig en smäll, och förmodligen var det precis vad som hände i går. Ryssland ställde Alexander Loginov på startlinjen i mixed-stafetten. Loginov som just kommit tillbaka från två års avstängning för bloddoping och det viskas här (obs, viskas, ej bekräftat) att det kanske var en medveten provokation från det ryska laget, de har nämligen andra åkare, sådana som framgångsrikt tävlat i världscupen i vinter, men de valde Loginov, som knappt tävlat alls.

Hur som helst var måttet liksom rågat för alla inblandade i går och det kan muttras om osportsligt uppträdande hit eller dit, men för mig är tiden när sport och politik inte skulle sammanblandas sedan länge förbi och jag kan inte låta bli att tänka stora tankar om en idrottsman som faktiskt tar sitt sociala, samhälleliga ansvar och vågar stå upp när saker är på sned. Martin Fourcade säger att han inte är någon Nelson Mandela, att han bara vill ha en ren sport, och många menar att han går för långt, att han anklagar oskyldiga. So be it - idrotten behöver fler som Fourcade, sådana som inte bara stannar i sin bubbla utan faktiskt kikar ut ibland och ryter ifrån.

Dessutom är frågan om någon längre tycker att han överdriver - i dag bara timmar före att ryska Ekaterina Glazyrina skulle starta i sprinten, kom nämligen beskedet att hennes namn figurerat i Wada-rapporten och att hon tillfälligt stängs av. Ingen skulle väl kalla det en seger - men ett stort steg mot ett rent VM är det absolut.

