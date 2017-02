Janka nära krocka med funktionär

Man fragt sich jedes jahr in kvitfjell, wie lange die fis weiterhin rennen an diesen veranstalter vergeben will. Wie viel muss noch passieren? Ist es nicht schon genug, dass matthias lanziger damals wegen eines fehlenden rettungshubschraubers sein unterschenkel verloren hat? Es gibt keinen anderen ort wo die athleten als pistenrutscher herhalten müssen, weil es sonst an helfern mangelt. Als athlet ist man nur noch eine marionette in einem system, indem es schon lange nicht mehr um den sport geht.

A post shared by Carlo Janka (@carlojanka) on Feb 23, 2017 at 5:47am PST