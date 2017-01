Öhling Norberg tillbaka i backen igen

Jag har bestämt mig för att tävla igen. Denna veckan har jag tränat med landslaget igen i Idre och ska börja med SM på tisdag. Det är fortfarande väldigt jobbigt men jag tror att det kan vara bra för mig att börja "jobba" igen. Känslor som man aldrig haft förut kommer som en smäll många gånger per dag, därför är det viktigt för mig att hålla mig sysselsatt. Anna är den starkaste tjejen jag har träffat så är det någon som ska klara detta så är det hon. Tack till alla som tänker på Anna, mig och hennes familj. Älskar dig Anna❤️

A photo posted by Victor Öhling Norberg (@victorohlingnorberg) on Jan 29, 2017 at 8:00am PST