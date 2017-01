Osannolika segern: från 23:e till 1:a plats

Schweizaren Niels Hintermann åkte in på en 23:e plats, 3.23 efter ledaren, i slalomåket i kombinationen. Men efter att massor av nysnö lagt sig på banan inför störtloppet kunde schweizaren ta ledningen, och bara se på hur åkare efter åkare åkte in i mål flera sekunder efter. Detta efter att snöovädret tilltog mer och mer in i tävlingen.

– Jag kan inte komma ihåg något liknande. Det har hänt tidigare att åkare med högt startnummer har tagit sig högt upp, men inte med så många sekunder i skillnad, säger SVT Sports expert Pernilla Wiberg.

Ledaren av kombinationscupen tappade åtta (!) sekunder

När fransmannen Alexis Pinturault, som leder kombinationscupen, skulle ut i backen hade han nästan tre sekunder på Hintermann. I mål var han 5.58 efter, och tappade därmed hela åtta sekunder.

Ledningen höll hela vägen för Hintermann, som aldrig varit bättre än en 21:a plats i världscupsammanhang.