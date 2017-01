”Posa” kör sitt sista race - ”Känns lite vemodigt”

På söndag kör Per-Olof ”Posa” Serenius sin sista tävling i karriären. Ett ”Final race” körs hemma på Gävle Motorstadion.

– Det är känns lite vemodigt på ett sätt, även att det har varit ganska lugnt med tävlingar under de sista åren. Jag åkte bara en seriematch förra året, och det var först i samband när jag var i Berlin och tog emot utmärkelsen som FIM Legend som jag kände att det kunde varit lämpligt med en avskedsföreställning, säger den snart 69-årige ”Posa” till SVT Sport.

Fans från hela världen

I startfältet bland annat svenska stjärnskottet Ove Ledström, som många anser som Posas svenske arvtagare i världseliten.

– Det blev lite bråttom med allt. Jag hade hoppats få hit några ryssar, men det blev lite kort varsel. Dessutom har förare i både Tyskland och Österrike egna tävlingar just då, säger ”Posa”.

Däremot kan det bli riktigt stjärnfyllt i depån och runt banan. Förre världsmästaren i motocross Torsten Hallman dyker upp, liksom speedwaylegendaren Varg-Olle Nygren och sexfaldige speedwayvärldsmästaren Tony Rickardsson har också lovat komma om han kommer loss från sitt civila jobb. Dessutom kommer en något oväntad gäst i förre brottarstjärnan Martin Lidberg.

– Vi fick bra kontakt under Mästarnas Mästare. Vi hade väldigt kul och trevligt ihop då, säger Posa, som snart kommer synas i rutan när SVT-succén drar igång under våren.

– Det var riktigt kul, och det är absolut inget som jag ångrar, säger han om Mästarnas Mästare.

Allt ekonomiskt överskott från tävlingen på söndag går till Barncancerfonden och fonden för skadade motorcykelförare.

En hel del fans lär också vara på plats för att hylla svensk isracings egen mäster. Både från Sverige, övriga Europa och till och med från Nordamerika.

”Posa” har haft en fantastisk karriär med två individuella VM-guld på meritlistan, 1995 i norska Hamar och 2002 i tyska Inzell. Imponerande i sammanhanget är att han var 47 respektive 54 år när han körde hem sina guld.

– Första guldet i Hamar kanske på ett vis var det roligaste. Jag hade jagat länge för att bli världsmästare. Men guldet 2002 rankar jag också väldig högt. Det har alltid varit något speciellt med Inzell eftersom det var väldigt fint väder och folk satt i t-shirt mitt i vintern. Det var fullsatt på den tiden och riktigt mäktigt. Det är det inte längre på isracing-VM, säger ”Posa”, som började köra isracing på allvar som 38-åring 1976.

– Men Lag-VM-guldet i Moskva 2002 smäller också väldigt högt. Jag och Stefan Svensson spöade ryssarna med 5-1, och jag minns att ryssarna hade fått segerpremierna i förväg. De hade redan tagit ut segern i förskott, så de pengarna blev vi blåsta på, fortsätter ”Posa” och skrattar.

Är du nöjd med din karriär?

– Det måste jag säga. Jag har fått uppleva så mycket under alla år förutom själva tävlandet. Det kanske inte är så många som tycker det är så roligt att åka till öst. Men jag har varit i det riktiga Ryssland så att säga. Det var varit långa resor och riktiga äventyr, säger ”Posa”.

”Posa” Serenius är tillsammans med Erik Stenlund de enda svenskar som vunnit VM-guld i isracing, en sport som under decennier dominerats och fortfarande domineras av ryska förare. Frågan är när vi får se en svensk världsmästare igen.

– Inte i år, men kanske inom två-tre år. Det beror lite på vilket håll det går i Ryssland, och hur deras ekonomi går, säger ”Posa”.

Framförallt ställs hoppet till 19-årige Ove Ledström, tillsammans med Niclas Svensson, Jimmy Olsén och Martin Haarahiltunen.

– Ove får ses som det största löftet. Han har väldigt bra förutsättningar, och jag har aldrig sett någon hålla på så seriöst som han gör. Det gäller att man orkar ha intresset, och inte har något problem att åka till Ryssland och träna och tävla. Annars är man utslagen i ett tidigt skede, säger ”Posa”.

Ove Ledström är också ett av "Posas" kommande "projekt" efter karriären, där han fungerar som rådgivare till den unga isracingtalangen.

Isracing är en motorcykelsport som skördat sina skador och dödsoffer genom åren. ”Posa” har sett isracingdöden på nära håll, men klarat sig själv från riktigt allvarliga incidenter.

– Jag har nog fått sy 100 stygn totalt, sedan är vänsterhanden lite krokig och sned, men jag har klarat mig hyfsat, säger han.

Se på SVT Gävleborg när "Posa" genrepar på hemmabanan i Gävle inför sin sista tävling.