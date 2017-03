Eder ledde Österrike till singel mixed-seger

– Det var en väl värd seger för dem. De har haft greppet om det här hela vägen, säger SVT:s kommentator AnnaMaria Jansson.

Det var dock en jämn tävling under de två första varven med flertalet omkastningar i fältet. Tyskland med nyblivna totalvinnaren Laura Dahlmeier och uppstickaren Roman Rees ledde inledningsvis, men tappade under Rees sträckor. Det gjorde att Österrike fick läge att kliva fram i fältet under Hausers andra sträcka.

I slutändan var det dock Eder som blev avgörande för segern. I sista skyttet klev han fram på allvar genom att skjuta rent över 17 sekunder och kunde sålunda glida i mål långt före alla andra.

– Jag vet inte om jag sett någon göra det snabbare. Det var en riktig raggarserie, utbrast SVT:s expert Björn Ferry efter Eders sista skytte.

USA tog sig därefter i mål på andraplats, medan Tyskland tog hem tredjeplatsen.

Formbesked från Öberg

Sverige prioriterade på förhand söndagens andra stafett och ställde upp med formsvaga Hanna Öberg och Torstein Stenersen i singel mixed. Öberg visade dock fin form och inledde starkt med två snabba och fläckfria skytten, vilket gav partnern ett bra läge att hänga på i toppen. Han förvaltade inte det och tappade, efter två bom i andra skyttet, till 14:e plats vid andra växlingen till Öberg.

Öberg lyfte återigen efter starkt skytte under tredje sträckan, vilket gjorde att Stenersen kunde glida i mål på åttondeplats.

– Om det bara hade varit två rundor, så hade pallen varit inom räckhåll. Det här är en disciplin som passar Hanna perfekt, säger Ferry.

Singel mixed-stafetten kommer att vara en distans på VM i Östersund 2019.