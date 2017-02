Sundling vann sprinten i stor stil

Men det höll på att gå snett i finalen då Sundling satte staven innanför skidan i första backen och var på väg att falla.

– Det var ju lite onödigt...men det gick ju bra ändå, säger en glad Sundling till SVT Sport efteråt.

Planen var annars att gå ut lite lugnt för at sedan öka.

– Men när jag höll på att ramla tog det lite energi, säger Sundling som trots allt var klart starkast över sista krönet och kunde dra ifån silvermedaljören Jennie Öberg.

22-åringen, som tog SM-brons på 10 km, har varit i två världscupfinaler i sprint tidigare i vinter.

-Säsongen har varit väldigt, väldigt bra. Jag är riktigt nöjd över den så här långt.

Nu blir det troligtvis en VM-biljett för svenskan.

– Jag tänker inte på det just nu. Om jag blir uttagen så blir jag väldigt glad.

Teodor imponerade

På herrsidan vann Teodor Peterson på ett precis lika imponerade sätt guldet efter att ha dragit ifrån övriga fältet efter halva finalen. Peterson var aldrig riktigt hotad av silvermedaljören Karl-Johan Westberg och bronsmannen Oskar Svensson.

– Det känns väldigt stabilt. Jag är precis där jag vill vara. Förhoppningsvis kan jag bli lite snabbar till VM, säger Peterson till SVT Sport efter finalen.

Det bjöds annars på få överraskningar fram till semifinalerna. Både på dam och herrsidan.

Men sedan hettade det till när Calle Halfvarsson slogs ut, svensken som inledde säsongen med en andraplats och en seger i världscupen i just sprint. Idag hade han en dålig position under hela semifinalen och kom bakom ryggar varje gång han försökte ta sig förbi in mot stadion. En fjärdeplats, slagen av Emil Jönsson, Karl-Johan Westberg och Johan Häggström.

I damernas semifinal släcktes kanske Linn Sömskars hopp om en VM-plats när hon blev sist i första semin. Anna Haag som visat tveksam form tog sig däremot till final på tid. Hon slutade femma i finalen.