REPORTAGE: Så sparar sprintåkarna energi

Det var under ett träningsläger i Idre i oktober som testerna gjordes. En del av studien handlar om nutrition. Forskarna vill veta hur åkarna äter och dricker innan, under och efter en sprinttävling. Allt för att individen sedan ska kunna få veta var under en sprintdag det finns brister att åtgärda. Och för att göra det genomfördes studien under tävlingsliknande former.

– Innan TV kommer in i kvartsfinal har ju vi varit igång några timmar redan och kört prolog och värmt upp inför det. När vi körde i Idre så var det väl fyra timmar som vi stoppade pulsklockan på och då har vi haft ganska hög medelpuls och då förstår man ju att det går åt ganska mycket energi, säger Hanna Falk till SVT Sport.

Forskning visar att sprintåkarna under en sprinttävling gör av med ungefär lika mycket energi som man gör under en distanstävling över tre mil. Under ett tremilslopp i världscupen får de svenska åkarna både vätska och energi längs banan därför är det också viktigt att sprintåkarna får det.

Förändringar redan gjorda

Studierna ska utvärderas ordentligt efter säsongen, men några förändringar har landslaget redan gjort. Bland annat såg forskarna att flera åkare hade vätskebrist. Nu tillsätts lite salt i drycken på morgonen för att åkarna ska binda vätska bättre.

– Direkt efter prologen stoppar vi nu i oss ett gäng gram kolhydrater och fyller sedan på ganska snabbt efter det. Då är det två timmar till nästa lopp och då har man tid att stoppa i sig något och ta hand om det. Det är väl en grej som är en tydlig skillnad att direkt när vi går i mål nu får vi det, berättar Teodor Peterson om de rutiner som nu ändrats direkt efter sprintkvalet.

