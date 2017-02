Sundby och Björgen stod i särklass

Foto: TT. Marit Björgen har varvat upp rejält under de norska mästerskapen. Hon har tagit ett formkliv bara sedan världscuptävlingarna i Falun för en vecka sedan.

Under de norska mästerskapen i Lygna stod Marit Björgen (15 km) och Martin Johnsrud Sundby (30 km) i särklass när skiathlonen avgjordes under dagen. Petter Northug har kastat in handduken vad det gäller möjligheten att få köra sista sträckan i stafetten vid VM.