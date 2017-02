Kling efter väderkaoset: ”Ingenting som påverkar”

Det dåliga vädret gjorde att Kajsa Kling och damernas sista störtloppsträning inför söndagen ställdes in i går morse. Senare under dagen ställdes även herrarnas störtloppstävling in efter upprepade försök att flytta fram starttiden.

Herrarnas tävling sköts upp till idag och det blir således dubbla störtloppstävlingar under söndagen.

– Ibland är det så här. Och jag har ändå fått två åk i backen så det är ingenting jag tycker påverkar speciellt, säger Kajsa Kling till SVT Sport.

Damernas störtlopp är beräknad 11.00 och herrarnas klockan 13.30.

Se hela intervjuerna med Kajsa Kling, Felix Monsén och Alexander Köll i spelaren ovan.