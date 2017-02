Hemmaguld i herrarnas störtlopp

1 Beat Feuz SUI 1:38.91

2 Erik Guay CAN 1:39.03

3 Max Franz AUT 1:39.28

4 Kjetil Jansrud NOR 1:39.30

4 Patrick Kung SUI 1:39.30

6 Aleksander Aamodt Kilde NOR 1:39.40

7 Bostjan Kline SLO 1:39.43

8 Andreas Sander GER 1:39.47

9 Peter Fill ITA 1:39.56

10 Brice Roger FRA 1:39.73

16 Felix Monsen SWE 1:39.98

34 Alexander Köll SWE 1:41.83