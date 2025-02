Tre år av krig i Ukraina

Metod och källor

Data över REMOTE VIOLENCE – som vi benämner som explosioner – kommer från ACLED som är en oberoende, opartisk, internationell, ideell organisation som samlar in data om våldsamma konflikter i alla länder i världen.

Databasen vi använt innehåller flera variabler som har en inbördes hiearki. Vi har tittat på kategorin ”remote violence”, som framförallt består av explosioner av olika slag. Det finns också en kategori som heter ”battles” – som är när ryska och ukrainska soldater drabbar samman. Artilleri, missiler och andra former av explosioner som sker under en strid registreras inte som ”remote violence” utan går i det fallet in under ”battles”. Det innebär det finns fall av ”remote violence” som inte syns i vår kartläggning eftersom ACLED inte velat dubbelregistrera.

”Remote violence” innefattar följande underkategorier:

- Granatbeskjutning/artilleri/missilattacker

- Luft/drönarangrepp

- Fjärrstyrda sprängladdningar/landminor/IED

- Granater

- Självmordsbomber

Dödsfall

Civila dödsfall sammanfattas varje månad av FN-organet OHCHR i en rapport. Den data för civila som vi presenterar kommer från den senaste rapporten från 2025-02-11.

Data över dödade ukrainska och ryska soldater hämtades 2025-02-14 från ualosses.org respektive poteru.net och innehåller dödsfall till och med den 31 januari 2025. Båda dessa källor publicerar bekräftade dödsfall som samlas in av frivilliga. Uppgifterna verifieras och bekräftas från källor online – främst från myndigheter, nyheter och sociala medier.

Vi använder oss av trovärdiga och bekräftade uppgifter, men som med stor sannolikhet är en underskattning av de verkliga förlusterna. ualosses.org har bedömts av sajten Mediazona som trovärdig, då publicerade uppgifter korrelerar med andra, fristående, källor.

Data från poteru.net bedömer vi som trovärdiga då uppgifterna överensstämmer med de uppgifter som Mediazona tillsammans med BBC Russian Services samlat in.