ETC:s chefredaktör om Joakim Medin: ”Falska anklagelser”

Journalisten Joakim Medin reste på fredagen till Istanbul, på uppdrag av Dagens ETC, för att bevaka de turkiska protesterna. När han landade vid 12-tiden ska han på flygplatsen ha tagits in på förhör och senare under eftermiddagen frihetsberövats.

Enligt åklagare i Ankara misstänks Medin för ”medlemskap i terrororganisation” och för ”förolämpning av presidenten”, rapporterar Reuters. Medin ska vara en av 15 misstänkta i en utredning kopplad till en utredning som inleddes efter att en docka föreställande president Erdogan hängts utanför Stockholms stadshus 2023.

– De anklagelser som framkommit via turkiska medier har alltså inte konfirmerats, varken till UD vad jag förstår och helt säkert inte till Joakim själv. Men om de är korrekt rapporterade så kan jag säga att de är falsarier, säger Andreas Gustavsson.

Fått juridiskt ombud – bad om en bok

Enligt ETC:s chefredaktör har Medin fått ett juridiskt ombud, som han har fått träffa i fängelset Maltepe. Då ska Medin uppgett att han inte vet vad han anklagas för.

– Han kunde framföra en hälsning till sina närmaste och bad om en bok för att kunna fördriva tiden i cellen, där han sitter ensam. Han mår efter omständigheterna bra, säger Gustavsson.

Magdalena Andersson: ”Högsta prioritet”

Joakim Medin är frilansjournalist knuten till Dagens ETC. Han är även författare och har bevakat Turkiet under många år.

På fredagen bekräftade utrikesminister Maria Malmer Stenegard (M) att hon fått information om gripandet och att hon tar situationen på allvar.

Flera politiker och organisationer har reagerat starkt på gripandet av Medin. Magdalena Andersson (S) skriver på X att ”ärenden måste vara av högsta prioritet”:

”Sveriges regering och UD måste ge fullt stöd till den gripne journalisten.”