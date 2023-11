Författare krävde ”eldupphör” på litteraturgala

När kvällens sista pris togs emot av Justin Torres för hans roman ”Blackouts” fick författaren sällskap på scen av fler än ett dussin nominerade i olika kategorier. Alla ställde sig bakom Aaliyah Bilal, som tävlade i romankategorin med sin novellsamling ”Temple folk” och läste upp ett uttalande som krävde eldupphör i Gaza för att ”tillgodose de akuta humanitära behoven hos civila palestinier, särskilt barn”.

Vi motsätter oss antisemitism, antipalestinska och islamofobiska känslor lika mycket. Vi accepterar alla parters mänskliga värde med vetskapen om att ytterligare blodsutgjutelse inte gör något för att säkerställa varaktig fred i regionen, sade Bilal.

Stora delar av ceremonin ägnades också åt ämnet förbjudna böcker, som talaren Oprah Winfrey adresserade i sitt tal.

Utöver Justin Torres gick årets priser till Ned Blackhawks fackbok ”The Rediscovery of America”, Dan Santats ”A First Time for Everything” i kategorin bästa ungdomslitteratur och Craig Santos Perez ”from incorporated territory (åmot)” för bästa poesi, samt Stênio Gardels roman ”The Words That Remain” som vann för bästa översatta litteratur från portugisiska.

Vinnarna i de fem tävlingskategorierna får 10 000 dollar – drygt 100 000 kronor – vardera.