Svenska artister i upprop mot replokalkrisen: ”Fruktansvärt”

Per Gessle, Shellback, Karin Dreijer, Håkan Hellström, The Hives, Jill Johnson och många fler ur den svenska artisteliten har skrivit under ett upprop mot studieförbundens sänkta anslag.

– Jag tycker det är fruktansvärt, jag blir så ledsen och berörd, säger Jill Johnson till SVT Kulturnyheterna.

Hon understryker att subventionerade replokaler ger betydligt fler unga tillträde till musiken – och poängterar deras roll som mötesplats. För henne själv var starten i studieförbundens replokaler ”avgörande”:

– Jag fick en tro på att jag skulle kunna hålla på med det här. Jag fick utöva det och det var inte bara hemma på flickrummet utan i en funktionell lokal. Jag är helt säker på att det lagt grunden för hela min karriär.

Värst drabbas landsbygden

Drygt 60 000 svenskar spelar i studieförbundens replokaler runtom i Sverige. Under 2024 framtill 2026 kommer en tredjedel av dessa bli av med sin replokal uppger Studieförbundens generalsekreterare David Samuelsson. Dessutom slår nedskärningen kraftigare mot vissa delar av landet.

– Vi ser generellt att landsbygd och mindre städer drabbas mycket hårdare än större städer och där vet vi ju att kulturutbudet redan är som minst, säger David Samuelsson till SVT Kulturnyheterna.

Möjligheten till replokal för en ung person, utan ekonomisk backning, utanför storstäderna kommer med andra ord att minska.

– Det här är ett allvarligt hot även mot musikexporten och toppframgångarna när vi så kraftigt drar ner för breddverksamheten, säger David Samuelsson och uppmanar regeringen att ompröva sitt beslut.

Social mötesplats

Ludvig Werner, vd på branschorganisationen Ifpi, och ordförande på Musiksverige oroas också över det svenska musikundrets tillväxt när ”en viktig faktor” till det minskar drastiskt, Men han ser ett ännu större bekymmer med replokalkrisen.

”Om svenska ungdomar förlorar möjligheten, via bland annat studieförbunden, att få en replokal så förlorar vi en social mötesplats som kanske är långt mycket viktigare än det svenska musikundret”, skriver Ludvig Werner i ett mejl.

SVT har varit i kontakt med kulturminister Parisa Liljestrand som avböjer kommentar och hänvisar till utbildningsministern. SVT söker utbildningsminister Johan Pehrson.