11-åriga Milena blev beskjuten: ”Jag hörde ett högt ljud i mina öron”

För två veckor sedan liftade familjen igenom byarna i sydöstra Ukraina. I samband med att att Milena och hennes mamma passerade en rysk checkpoint så möttes de av maskingevärseld, som skadade den 11-åriga Milena.

Ett av tio barn på barnsjukhuset

Milena fördes in till barnsjukhuset i Zaporizjzja där det just nu behandlas totalt tio barn, och enligt direktören Urij Borzenko, är det fler som ska transporteras in till sjukhuset.

– Människor bor och jobbar på sjukhuset, det är ingen som protesterar. Vi planerar att ta emot ytterligare tre barn, säger Urij Borzenko, direktör för regionssjukhuset i Zaporizjzja.

Hör Milena och hennes mamma Elena berätta om flykten från Mariupol i videon ovan.