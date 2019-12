11 december: Nattens nyheter

TV4:s kanaler släcktes efter midnatt ned för 1,6 miljoner svenska hushåll. Skälet är en konflikt mellan Com Hem och TV4. TV4:s vd säger till SVT att Com Hem vill “lägga till stora saker i avtalet utan att betala för dem” – medan Com Hems ägare Tele 2 menar att TV4 “inte velat komma till förhandlingsbordet överhuvudtaget”.

Minst sex personer dödades i samband med en två timmar lång skottlossning i Jersey City utanför New York i USA. Bland dödoffren finns en polis och de två gärningsmän som låg bakom dådet.

Innebandyproffset Anna Wijk blev historisk i den första perioden av gruppspelsmatchen mot Lettland. Framspelningen till Moa Gustafsson betydde att hon nu är den poängbästa spelaren i VM:s historia – dessutom slog hon landslagsrekord.