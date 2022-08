11 september – timme för timme

Efter en timme i luften kraschar ett av de fyra kapade planen in på 93:e våningen av det norra World Trade Centre-tornet i New York City. 17 minuter senare flyger ett till av planen in i det södra tornet.

Ett tredje flyg kraschade in i USA:s försvarsdepartement Pentagon och det fjärde nådde aldrig sitt mål. Attackerna den 11 september blev startskottet för vad USA:s dåvarande president George W. Bush döpte ”kriget mot terrorism” och har haft förödande konsekvenser runtom i världen.

Se vad som hände 11 september 2001 timme för timme i klippet ovan.