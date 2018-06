13 juni: Nattens nyheter

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un bjöd in USA:s president Donald Trump till det slutna landet vid toppmötet i Singapore, rapporterar den nordkoreanska statliga nyhetsbyrån KCNA.

En person har gripits och anhållits misstänkt för mordförsök i Upplands Väsby i Stockholm. Enligt polisen ska en man ha förts till sjukhus med ambulans.

På tisdagen meddelade Disney att superhjältefilmen tjänat in mer än två miljarder dollar globalt. Det är endast Avatar, Titanic och Star Wars: The Force Awakens som dragit in mer än två miljarder dollar tidigare.