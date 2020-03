14 mars: Nattens nyheter

Under natten har en rad nya reserestriktioner och andra inskränkningar aviserats i länder runtom i världen. Några exempel: Saudiarabien stoppar all internationell flygtrafik i två veckor, Tjeckien stänger alla restauranger i tio dagar, Hongkong inför 14 dagars karantän för resande från Schengenområdet och Guatemala stoppar alla inresor för medborgare i USA och Kanada. Nya Zeeland ställer in en minnesceremoni på årsdagen av terrordåden i Christchurch.

De som är äldre eller ingår i en riskgrupp bör inte själva besöka apoteket utan låta yngre personer hämta ut deras läkemedel via fullmakt. Det säger Apoteket AB:s kommunikationschef Markus Sjöqvist. Trycket är stort på apoteken och trängseln riskerar att leda till smittspridning, säger han.

Danmarks plötsliga beslut att stänga gränserna har fått många att undra vad det betyder för svenska resenärer. Sent i går kväll kom några klargöranden: Man får resa hem genom Danmark om man varit på semester i tredje land. Att byta flygplan på Kastrup verkar också vara möjligt.