16 juni: Nattens nyheter

Två italienska vattenbombplan var under fredagen på plats för att bekämpa skogsbranden i närheten av Svindersvik i Nacka. Sent på fredagskvällen var branden under kontroll.

USA:s president Donald Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort flyttas från sin husarrest – och placeras i fängsligt förvar.

Orättvist, tycker Trump, som dessutom anser att den särskilda ryssutredningen har blivit ”totalt diskrediterad”.

Moderaterna föreslår en ny typ av studentexamen som enligt partiet ska ge bättre möjligheter att mäta elevers kunskaper och förhindra glädjebetyg, rapporterar Sveriges Radio Ekot.