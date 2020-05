16 maj: Nattens nyheter

Advokaten Claes Borgström avled i sviterna av covid-19, uppger vännen och tidigare kollegan Thomas Bodström.

– Det är väldigt sorgligt. Claes var en av Sveriges absolut bästa brottmålsadvokater, men också en fin människa som alltid var engagerad i allt han gjorde, säger Bodström.

Italiens regering har beslutat att resor till och från landet kommer att tillåtas från och med den 3 juni, enligt Reuters. Enligt italienska Corriere della Sera öppnas gränsen helt mot EU-länderna. Samma datum kommer även resor mellan regioner i Italien tillåtas.

Ett kafé i en park i centrala Landskrona har eldhärjats under natten, skriver Helsingborgs Dagblad. Byggnaden är övertänd och räddningstjänsten kommer att låta den brinna ner under kontrollerade former.