16 september: Nattens nyheter

Nu stiger oljepriserna i världen efter attacken mot de saudiska oljeanläggningarna. I Asien ökade priset på Brent Crude-råolja med hela 19 procent under söndagen – den största ökningen någonsin. USA:s president Donald Trump lovar nu öppna oljereserverna och hotar med hämndaktion.

En träningsanläggning har totalförstörts under en brand i Göteborg. Polisen utreder om två pojkar i 12-årsåldern kan ha orsakat branden.

– Det har gått igenom tak och allting så det är en totalskada, säger Bosse Johansson, larm och ledningsoperatör på Räddningstjänsten.

Ric Ocasek, 75, har hittats död i sitt hem under söndagen. Han var sångare och låtskrivare i The Cars som hade stora framgångar på framför allt 1970- och 1980-talet med låtar som ”Drive” och ”Just what I needed”.