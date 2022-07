17 juli: Nattens nyheter

Ett transportplan med åtta personer ombord kraschade sent på lördagskvällen nära Paleochori Kavala i norra Grekland. Ögonvittnen berättar hur flygplanet började brinna och slog i marken med en explosion.

Planet, ett ukrainskt Antonov-plann, var på väg från Serbien till Jordanien och hade begärt att få nödlanda nära staden på grund av motorproblem, men klarade sig inte ända fram.

Det är oklart vad planet var lastat med men enligt brandkåren på plats så behandlas det som farligt material.

Rysk mobilisering av frivilliga

Ryssland har lanserat en stor kampanj för att rekrytera frivilliga till kriget, skriver USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) i en rapport. Rekryteringen började i juni, men har intensifierats i juli.

Frivilligbataljonerna kommer troligen att bestå av runt 400 man vardera, som är mellan 18 och 60 år. Ryssar som anmäler sig behöver inte ha någon tidigare militärerfarenhet och får endast 30 dagars utbildning innan de skickas till striderna.

”Det här är en anmärkningsvärd utväg”, skriver ISW.

Thobias Montler nämndes som ett medaljhopp inför längdhoppsfinalen. Han floppade och slutade tia på 7,81 – 29 centimeter från kvalresultatet i går.

– Han ska hoppa 7,93-94. Det ska han kunna hoppa vilken dag som helst i veckan, säger SVT Sports expert Christian Olsson om det resultat som hade räckt till ytterligare tre hopp i finalen. Men nu tog längdhoppsfinalen slut efter bara tre omgångar.

– Jag är extremt besviken, säger Montler.