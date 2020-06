17 juni: Nattens nyheter

I en intervju i Agenda försvarade statsminister Stefan Löfven (S) den svenska coronastrategin och menade att Sverige inte har den sämsta statistiken i Europa. Men stämmer det verkligen? SVT Nyheter har tittat närmare på det.

35 000 nya coronafall på en dag i Brasilien

Brasilien registrerade nästan 35 000 nya fall av coronasmittade och 1 282 döda under tisdagen. Walter Braga Netto, presidentkanslichef, beskriver situationen som under kontroll och säger att per capita-talen är lägre än i vissa europeiska länder. Men Världshälsoorganisationen menar att Brasilien är ett stort orosmoln.

Coronapandemin har lett till en nedgång bland flera brott under mars och april, visar statistik från polisen. Däremot ökade antalet anmälda narkotikabrott.