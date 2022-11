18 november: Nattens nyheter

Ryssland besköt energiinfrastruktur i Ukraina på torsdagen vilket slog ut elen för tio miljoner ukrainare. Städerna Odessa, Vinnytsia, Sumy och Kiev ska enligt presidenten drabbats värst.

Enligt Ukrainas premiärminister Denys Sjmyhal ska attacker även ha riktats mot gasproduktionsanläggningar och mot en robotfabrik i Dnipro. Robotavfyrningarna ska ha ägt rum tidigt på torsdagen men fick följdverkningar in på natten mot fredag.

För andra natten i rad utförde diktaturen ett vapentest ut mot östkusten, denna gång med en långdistansrobot. Enligt Japans försvarsminister Yasukazu Hamada hade roboten kapacitet att nå USA:s fastland.

Japans premiärminister Fumio Kishida uppgav under fredagsmorgonen att roboten misstänks ha landat i havet i Japans ekonomiska zon.

I helgen väntas ett rejält väderomslag när kalluft strömmar in över Östersjölandskapen.

Under fredagen väntas temperaturen droppa till strax under det normala för årstiden i södra Sverige med minusgrader. Tillsammans med nederbörd som drar in från havet kan det bli riktigt besvärligt när regnet slår om till kraftiga snöfall.

– Det kommer att kännas ganska vintrigt och det är hög tid att slänga på vinterdäcken, säger Niklas Einevik på SMHI.