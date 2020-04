19 april: Nattens nyheter

Lady Gaga, Lizzo, Paul McCartney, Stevie Wonder, Celine Dion. Listan på de världsartister som deltog i nattens One World-gala kan göras lång. Evenemanget arrangerades av bland andra WHO för att hylla sjukvårdspersonal. Du kan se hela galan på SVT.

Sydkorea rapporterar åtta nya coronafall det senaste dygnet. Det är första gången på två månader som antalet nya smittofall i landet är ensiffrigt, rapporterar Reuters. Fem av fallen uppges också komma från utlandet. President Moon Jae-In säger att Sydkoreas framsteg ger hopp om att covid-19 går att ”övervinna” i andra delar av världen

Systembolaget har sett en ökad försäljning under början av coronakrisen och förändringarna i samhället i samband med pandemin kan leda till ett ökat drickande för vissa. Alkohollinjen har inte fått fler samtal, men däremot är det fler anhöriga som hör av sig och uttrycker oro.