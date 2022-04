2 april: Nattens nyheter

Efter örfilen – Will Smith drar sig ur Oscarsakademien

Skådespelaren Will Smith drar sig ur den Amerikanska filmakademien i kölvattnet av att han slagit komikern Chris Rock i ansiktet under den direktsända Oscarsgalan. I ett uttalande skriver Will Smith att hans agerande var “chockerande, smärtsamt och utan ursäkt”.

Zelenskyj: 3 000 har evakuerats från Mariupol

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger att man har fått ut cirka 3 000 personer från den belägrade staden Mariupol.

Afrikas horn på väg mot värsta hungerkrisen i modern tid

Över tretton miljoner människor som lever på Afrikas horn riskerar att svälta. Enligt FN:s livsmedelsprogram finns det i dag inte tillräckligt med resurser att hjälpa till i dessa områden eftersom andra humanitära kriser, så som den i Ukraina, kräver mycket uppmärksamhet.