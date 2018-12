2 december: Nattens nyheter

Ett hundratal personer var involverade i ett stort bråk utanför en pub på Östermalm i Stockholm sent på lördagskvällen. Flera poliser, ambulanser och hästpatruller kallades in till platsen. Närmare 50 personer omhändertogs av polisen under natten.

Protesterna som skakar Frankrike kretsar kring inhemskt missnöje och ilska mot president Emmanuel Macrons regering. Men landet är också det med flest turister i världen, och en av dem är svenska Angelina Jolin.

– Det var ganska brutalt, bilar brann och det kändes närmast som om man var i en krigszon, säger hon till SVT Nyheter.

USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping möttes för ett middagsmöte efter G20-mötet i argentinska Buenos Aires. Och nu ser hotet om ett eskalerande handelskrig ut att vara över för den här gången. Parterna kom överens om 90 dagars vapenvila.